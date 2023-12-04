МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Перевозки угля по железной дороге в России в котельные с более близких расстояний позволят вывозить больше угля на экспорт, например, Китай не везет его через всю страну, сообщил директор департамента госполитики в области железнодорожного транспорта Минтранса РФ Александр Федорчук. Новак рассказал, сколько еще будут использовать дрова и уголь в мире

Он выступал на круглом столе в Совете Федерации, где обсуждались перспективы развития БАМа и Транссиба. В ходе дискуссии был задан вопрос по проекту железнодорожного моста Джалинда-Мохэ. Федорчук в этой связи отметил, что рынок Китая в западной части, который менее промышленно развит, достаточно сжат и полностью обеспечен.

"Китай хорошо берет наш уголь на восточной части, через порты. Через всю страну Китай не везет уголь, передавая его по стыкам, в Джалинде, в Забайкальске. Не как у нас. Мы везем через всю страну. Даже котельные наши обеспечивают, не только на экспорт", — сказал Федорчук в понедельник.

"По котельным ещё один нюанс скажу. Для нас это критично, и для грузоотправителей должно быть на повестке: чем ближе уголь мы будем брать для наших котельных, тем больше мы угля на экспорт из Кузбасса, Хакассии и иных удаленных регионов сможем увезти. Почему? Мы как Минтранс коллег из РЖД категорически поддерживаем с точки зрения сокращения плеча перевозки", — добавил Федорчук.

Говоря о проекте Джалинда-Мохэ, он добавил, что есть несколько вариантов его реализации. Также был проработан проект соглашения с Китаем. При этом, по словам представителя Минтранса, самое узкое место в этом проекте, что он опять делается под уголь и Китай пока не подтверждает грузовую базу.

Резюмируя всё вышесказанное, Федорчук рассказал текущую ситуацию по планам этой линии.

"С коллегами поработаем. Договорились встретиться, посмотреть. Соберемся у Андрея Рэмовича (Белоусова, первого вице-премьера — ред.) и он, я думаю, примет окончательно правильное решение", — сказал он.