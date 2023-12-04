МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Пассажиры смогут принять участие в выборе названия для российского аналога "Ласточки", сообщили в РЖД. Железнодорожники получили составы полностью российского поезда "Ласточка"

"В этом году на российские железные дороги начались поставки нового электропоезда ЭС104, полностью собранного из отечественных компонентов. Предлагаем голосовать", — говорится в сообщении РЖД.

Отмечается, что выбрать можно из следующих названий: Аметист, Байкал, Ирбис, Ласка, Уралочка, Финист. Или предложить свой вариант. Голосование проходит на сайте РЖД. "Принять в нем участие можно по 11 декабря включительно", — уточняет компания.

Рабочее название ЭС104 озвучивалось как "Ласточка-М". Ранее было "Восток". Замгендиректора РЖД Дмитрий Пегов (тогда курировал пассажирские перевозки, сейчас локомотивный комплекс) в интервью РИА Новости летом 2023 года сообщал, что "Уральские локомотивы" начали разрабатывать полностью российскую "Ласточку " еще до ухода иностранного партнера, а рабочее название "Восток" появилось из-за изначальных планов эксплуатировать ее на Востоке России. Он также называл новый поезд "Ласточка 2.0".

Первые новые российские "Ласточки" должны появиться на железных дорогах России в 2023 году. РЖД уже заказали 22 таких поезда. Компания планируют запустить их на Урале возле Екатеринбурга, говорил в интервью РИА Новости в июле Пегов. В ноябре замгендиректора РЖД Иван Колесников добавлял, что составы могут появиться и на маршрутах Пермского края.