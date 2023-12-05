МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Отечественная компания Nordwind Airlines в честь юбилея запустила масштабную распродажу авиабилетов по России, следует из публикации на сайте перевозчика. "Гранд Сервис Экспресс" увеличит число рейсов между Симферополем и Москвой

Акция будет действовать с 5 по 8 декабря. В указанные дни пассажиры смогут приобрести билеты на рейсы с 12 декабря до 26 октября 2024 года.

Согласно публикации, на направления Москва — Казань, Махачкала — Нижний Новгород, Махачкала — Уха будут действовать скидки в 30 процентов, на Казань — Махачкала, Москва — Оренбург, Тюмень — Махачкала — 25 процентов. Отмечается, что скидки на остальные рейсы составят 15-20 процентов.

Российская компания Nordwind Airlines начинала свою операционную деятельность в 2008 году. В этом году перевозчик отмечает 15-летний юбилей.