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2023
https://1prime.ru/transport/20231205/842462366.html
В России запустили масштабную распродажу авиабилетов
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Отечественная компания Nordwind Airlines в честь юбилея запустила масштабную распродажу авиабилетов по России, следует из публикации на сайте перевозчика. Акция будет действовать... ПРАЙМ, 05.12.2023
транспорт, бизнес, новости, туризм, nordwind, билеты, распродажи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Отечественная компания Nordwind Airlines в честь юбилея запустила масштабную распродажу авиабилетов по России, следует из публикации на сайте перевозчика.
Акция будет действовать с 5 по 8 декабря. В указанные дни пассажиры смогут приобрести билеты на рейсы с 12 декабря до 26 октября 2024 года.
Согласно публикации, на направления Москва — Казань, Махачкала — Нижний Новгород, Махачкала — Уха будут действовать скидки в 30 процентов, на Казань — Махачкала, Москва — Оренбург, Тюмень — Махачкала — 25 процентов. Отмечается, что скидки на остальные рейсы составят 15-20 процентов.
Российская компания Nordwind Airlines начинала свою операционную деятельность в 2008 году. В этом году перевозчик отмечает 15-летний юбилей.