МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Лизинговые продажи автомобилей китайского бренда Haval в России за 10 месяцев текущего года выросли в четыре раза к аналогичному периоду прошлого года и составили 16,5-16,6 тысяч машин, сообщил руководитель по корпоративным продажам Haval Дмитрий Щерба в рамках форума "Лизинг в России — 2023". "Ситимобил": китайские авто заняли большую часть российских таксопарков

"Наши лизинговые продажи выросли в четыре раза, то есть, если мы в прошлом году за 10 месяцев продали около 4 тысяч автомобилей, то 10 месяцев этого года дали уже 16,5-16,6 (тысяч), но доля лизинга, к сожалению, не выросла", — сказал он.

Ранее компания "Интерлизинг" сообщала, что Geely, Haval и Jac в ходят в топ марок по популярности у клиентов в лизинге в сегменте легкового транспорта по итогам девяти месяцев 2023 года.