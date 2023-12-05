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В России выросли лизинговые продажи автомобилей Haval
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Лизинговые продажи автомобилей китайского бренда Haval в России за 10 месяцев текущего года выросли в четыре раза к аналогичному периоду прошлого года и составили 16,5-16,6 тысяч... ПРАЙМ, 05.12.2023
авто, транспорт, бизнес, новости, россия, китай, haval, лизинг
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Лизинговые продажи автомобилей китайского бренда Haval в России за 10 месяцев текущего года выросли в четыре раза к аналогичному периоду прошлого года и составили 16,5-16,6 тысяч машин, сообщил руководитель по корпоративным продажам Haval Дмитрий Щерба в рамках форума "Лизинг в России — 2023".
"Наши лизинговые продажи выросли в четыре раза, то есть, если мы в прошлом году за 10 месяцев продали около 4 тысяч автомобилей, то 10 месяцев этого года дали уже 16,5-16,6 (тысяч), но доля лизинга, к сожалению, не выросла", — сказал он.
Ранее компания "Интерлизинг" сообщала, что Geely, Haval и Jac в ходят в топ марок по популярности у клиентов в лизинге в сегменте легкового транспорта по итогам девяти месяцев 2023 года.