МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") открыл продажу билетов на рейсы летнего расписания полетов, которое будет действовать с 31 марта по 26 октября 2024 года, сообщила компания. "Победа" изменила на сайте размер штрафа за корректировку ФИО в билете

"Лоукостер "Победа" (Группа "Аэрофлот") открыл продажу билетов на сайте pobeda.aero на рейсы летнего расписания полетов, которое будет действовать с 31 марта по 26 октября 2024 года", — говорится в сообщении.

Из московского аэропорта "Внуково" самолеты авиакомпании "Победа" будут летать по более чем 20 направлениям, в том числе международным. Открыты продажи по направлениям во Владикавказ, Екатеринбург, Калининград, Махачкалу, Минеральные Воды, Новосибирск, Пермь, Самару, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Тюмень, Ульяновск, Уфу и Челябинск, а также в Абу-Даби и Дубай (ОАЭ), Аланию, Анталию, Стамбул и Даламан (Турция), Гюмри (Армения), Минск (Белоруссия) и Самарканд (Узбекистан).

Из "Шереметьево" в летнем сезоне "Победа" будет летать в Астрахань, Барнаул, Владикавказ, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кемерово, Киров, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижнекамск, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Саратов, Сочи, Уфу, Чебоксары и Челябинск.

В летнем сезоне продолжат выполняться рейсы в Стамбул (Турция) из Владикавказа, Волгограда, Казани и Махачкалы, в Анталию (Турция) из Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга, Казани и Махачкалы, в Дубай (ОАЭ) из Владикавказа, Волгограда и Махачкалы.

Авиакомпания "Победа" входит в группу " Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing. Авиакомпания летает из двух московских аэропортов — "Внуково" и "Шереметьево".