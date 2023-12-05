МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco открывает собственный офис во Вьетнаме, сообщили в пресс-службе компании. Лихачев раскрыл, зачем Fesco нужна "Росатому"

"Транспортная группа Fesco расширяет вьетнамское направление и увеличивает свое присутствие на рынке контейнерных перевозок между Россией и Юго-Восточной Азией, а также объявляет об открытии собственного офиса в городе Хошимин", — говорится в сообщении.

Представитель компании сообщил РИА Новости, что открытие офиса состоится в ближайшее время.

В ходе официального визита делегации группы во Вьетнам Fesco договорилась о расширении сотрудничества по контейнерным перевозкам между Россией и странами Юго-Восточной Азии с морским контейнерным терминалом SP-ITC (порт Хошимин во Вьетнаме). Соответствующее соглашение о намерениях подписали председатель совета директоров группы Андрей Северилов и генеральный директор корпорации ITC, в которую входит SP-ITC, Нгуен Тай Куанг.

"Развитие сотрудничества с SP-ITC открывает еще больше возможностей для экспансии Fesco не только во Вьетнаме, но и в целом в Юго-Восточной Азии… Группа будет расширять количество контейнерных сервисов в регионе, в связи с этим мы объявили сегодня об открытии собственного офиса в Хошимине", — отметил Северилов, чьи слова передает пресс-служба.

Группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Fesco принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.