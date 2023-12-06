МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. На Казанском вертолетном заводе "Вертолеты России" "Ростеха" были зафиксированы дефекты в резиновых прокладках для вертолетов Ми-8 и "Ансат", возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, рассказали РИА Новости в службе качества корпорации. Azur Air выкупит самолеты у иностранных лизингодателей

"Данные изделия были поставлены на предприятие одним из поставщиков, который являлся победителем проведённых закупочных процедур. Дефект продукции был выявлен заводской службой качества. Дополнительные испытания подтвердили неаутентичность данной резины. Материалы проверки и заявление предприятия были направлены в правоохранительные органы. По результатам рассмотрения материалов ОМВД было принято решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества", — сообщили в "Ростехе".

Сообщается, что после выявления контрафакта дефектную резину отделили из общей массы, использованная продукция была изъята из цехов и заменена на готовых вертолетах.

В компании уточнили, что подтверждающие несоответствие продукции техническим условиям документы передали в службу безопасности. По данным "Ростеха", уголовное дело по факту подделок уже находится на стадии судебного разбирательства.

Ранее поступила информация, что в серийном производстве отечественных гражданских вертолетов Ми-8 и "Ансат" раскрыты факты использования поддельной резины для производства прокладок топливной системы, что могло их нарушить, засорить фильтры и, как следствие, привести к остановке двигателя в полёте.