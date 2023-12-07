МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. РЖД стали продавать на своем сайте билеты на концерты, шоу, спектакли и балет, следует из информации на сайте компании и ее комментария РИА Новости.

Речь идет о ресурсе travel.rzd.ru. РЖД изначально запустили его для бронирования отелей, а затем сообщали о планах расширять функционал этой площадки.

"Раздел "Развлечения" появился на туристической витрине РЖД в начале декабря 2023 года. Сейчас в ассортименте сайта есть развлекательные мероприятия в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде и Калининграде. Пользователи портала могут оформить в этих городах билеты в театры и на концерты, мастер-классы, спортивные шоу, а также на экскурсии", — сообщили в РЖД.

Там привели пример, что в настоящее время в афише свыше 1,5 тысячи концертов, более 1,6 тысячи спектаклей, почти 500 детских и столько же образовательных мероприятий.

Посетителю для покупки билета предлагается указать в поисковой строке город, площадку или мероприятие, дату или диапазон, выбрать понравившийся вариант, забронировать, оплатить и получить электронный билет. При подборе нужного мероприятия можно воспользоваться фильтрами, которые помогут выбрать более точные параметры.