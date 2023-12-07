МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Объем перевалки удобрений в российских портах по итогам 2023 года, как ожидается, вырастет на 10% по отношению к прошлому году и составит 35,8 миллиона тонн, сообщил РИА Новости старший вице-президент группы компаний "Дело" Денис Илатовский.

"По нашим прогнозам, перевалка удобрений в российских портах по итогам полного 2023 года вырастет на 10%, до 35,8 миллиона тонн. Среди основных факторов – рост производства удобрений, переориентация экспортеров на российскую железнодорожную и портовую инфраструктуру. При этом в части специализированных терминалов в России сохраняется дефицит предложения", – сказал он.

Илатовский отметил, что по итогам года наибольшие темпы прироста объемов перевалки удобрений ожидаются в Балтийском (рост на 74% в годовом выражении, до 28 миллионов тонн) и Азово-Черноморском бассейне (рост на 31% к 2022 году, до 4 миллионов тонн).

Перевалка удобрений на балтийских терминалах Global Ports (входит в ГК "Дело") за 9 месяцев текущего года выросла в 2,8 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достигла 1,4 миллиона тонн, добавил он.

"Для удовлетворения растущего спроса экспортеров удобрений и повышения эффективности их логистики при отправке через порты Северо-Запада в 2022 году группа компаний "Дело" начала реализацию инвестиционной программы и в 2023-м запустила перевозку минеральных удобрений с использованием собственных специализированных контейнеров Global Ports, закупленных в 2022-2023 годах под эти задачи в количестве 4000 штук", – отметил Илатовский.

По его словам, фактический объем перевалки удобрений в российских портах по итогам девяти месяцев текущего года вырос на 58,7% по отношению к январю-сентябрю 2022 года и составил 26,5 миллиона тонн.