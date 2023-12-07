МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") возобновил зарубежные рейсы в Анталию из московского аэропорта "Шереметьево", полеты начнутся с 31 марта 2024 года и будут выполняться ежедневно, сообщила авиакомпания. В России запустили масштабную распродажу авиабилетов

"Лоукостер "Победа" (группа Аэрофлот) открыл продажу билетов на сайте pobeda.aero на рейс в Анталию из московского аэропорта "Шереметьево". Полеты по маршруту Москва (Шереметьево)-Анталия начнутся 31 марта 2024 года и будут выполняться ежедневно", — говорится в сообщении.

Компания планирует в летнем расписании полётов выполнять рейсы в Анталию (Турция) из московского аэропорта "Внуково", а также из Ставрополя, Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга, Казани и Махачкалы.

Авиакомпания "Победа" входит в группу " Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.