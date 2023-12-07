2023-12-07T12:03:27+03:00
2023-12-07T12:03:27+03:00
2023-12-07T12:03:27+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231207/842489763.html
"Победа" возобновит программу полетов в Анталию из "Шереметьево"
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") возобновил зарубежные рейсы в Анталию из московского аэропорта "Шереметьево", полеты начнутся с 31 марта 2024 года и будут... ПРАЙМ, 07.12.2023
транспорт, бизнес, новости, авиакомпания победа, шереметьево, анталья
https://cdnn.1prime.ru/images/83399/26/833992639.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83399/26/833992639.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83399/26/833992638.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83399/26/833992638.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83399/26/833992626.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83399/26/833992626.jpg
https://1prime.ru/transport/20231205/842462366.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") возобновил зарубежные рейсы в Анталию из московского аэропорта "Шереметьево", полеты начнутся с 31 марта 2024 года и будут выполняться ежедневно, сообщила авиакомпания.
"Лоукостер "Победа" (группа Аэрофлот) открыл продажу билетов на сайте pobeda.aero на рейс в Анталию из московского аэропорта "Шереметьево". Полеты по маршруту Москва (Шереметьево)-Анталия начнутся 31 марта 2024 года и будут выполняться ежедневно", — говорится в сообщении.
Компания планирует в летнем расписании полётов выполнять рейсы в Анталию (Турция) из московского аэропорта "Внуково", а также из Ставрополя, Владикавказа, Волгограда, Екатеринбурга, Казани и Махачкалы.
Авиакомпания "Победа" входит в группу " Аэрофлот". Парк перевозчика состоит из самолетов Boeing.