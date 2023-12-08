НОВОСИБИРСК, 8 дек — ПРАЙМ. В аэропорт Новосибирска после взлета был вынужден вернуться самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), причиной ЧП стал помпаж двигателя, то есть нарушение газодинамической устойчивости с микровзрывами, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России. Пассажирам севшего на поле самолета выплатили компенсации

Инцидент произошел рано утром в пятницу. По предварительным данным, посадка произведена благополучно, пострадавших не было. Устанавливаются причины и обстоятельства авиапроисшествия, сообщает СК.

Начата доследственная проверка, которую проводит Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России. Проверка осуществляется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

"Осмотрено место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отмечается в сообщении СУ СК.

Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров.