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https://1prime.ru/transport/20231208/842502214.html
В Новосибирске экстренно сел самолет
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В аэропорт Новосибирска после взлета был вынужден вернуться самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), причиной ЧП стал помпаж двигателя, то есть нарушение... ПРАЙМ, 08.12.2023
транспорт, бизнес, новости, s7 airlines, авиакомпании, новосибирск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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НОВОСИБИРСК, 8 дек — ПРАЙМ. В аэропорт Новосибирска после взлета был вынужден вернуться самолет Boeing 737 авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), причиной ЧП стал помпаж двигателя, то есть нарушение газодинамической устойчивости с микровзрывами, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России.
Инцидент произошел рано утром в пятницу. По предварительным данным, посадка произведена благополучно, пострадавших не было. Устанавливаются причины и обстоятельства авиапроисшествия, сообщает СК.
Начата доследственная проверка, которую проводит Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУТ СК России. Проверка осуществляется по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
"Осмотрено место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — отмечается в сообщении СУ СК.
Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, контролируется соблюдение прав пассажиров.