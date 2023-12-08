МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Предприятие госкорпорации "Ростех" импортозаместило элементы остекления кабины машиниста электропоезда "Ласточка", сообщила корпорация. "Дочка" РЖД назначит дополнительные поезда на новогодние праздники

"Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина госкорпорации "Ростех" импортозаместило боковое остекление западного производства для кабины машиниста скоростного пассажирского электропоезда "Ласточка". Изделия, выполненные из отечественных материалов, обладают ударопрочностью и устойчивы к динамическим нагрузкам. Стекло обеспечит безопасность экипажа локомотива и возможность эксплуатации поезда в сложных метеоусловиях", — говорится в сообщении "Ростеха".

Поясняется, что боковое остекление не должно искажать восприятие предметов экипажем электропоезда. При этом даже в сложных метеоусловиях боковые предметы и сигналы должны быть четко видны. Также изделия должны быть устойчивыми к ударам и вибрациям.

"Основой бокового остекления производства ОНПП "Технология" является герметичный стеклопакет, не прогревающийся под воздействием солнца в теплое время года и не пропускающий холод зимой. Внешняя часть изделия – прочный силикатный триплекс, выдерживающий столкновение с летящим предметом на скорости до 100 километров в час. Отечественное решение соответствует всем требованиям, предъявляемым к боковому остеклению кабины машиниста электропоезда "Ласточка". Наши специалисты в кратчайшие сроки выполнили задачу по импортозамещению. Мы готовы к серийному выпуску продукции", — цитируются в сообщении слова гендиректора предприятия Андрея Силкина.

ОНПП "Технология" обеспечивает более 70% потребностей российского рынка остекления железнодорожного транспорта, выпуская свыше 400 видов изделий для оснащения кабин локомотивов. Для бесперебойного обеспечения предприятий железнодорожной отрасли предприятие в сжатые сроки заместило продукцией собственного производства импортные материалы, которые использовались в изготовлении обогреваемого остекления подвижного состава.

Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы. Консолидированная выручка в 2022 году превысила 2,1 триллион рублей, доля гражданской продукции составила 44,5%.