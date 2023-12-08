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2023
https://1prime.ru/transport/20231208/842502424.html
РЖД раскрыли планы по перевозке пассажиров в новогодние праздники
Транспорт
Новости
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Холдинг "Российские железные дороги" планирует перевезти в новогодние праздники более 5,3 миллиона пассажиров, что на 8,2% больше, чем в аналогичный период 2022-2023 годов,... ПРАЙМ, 08.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, новогодние праздники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" планирует перевезти в новогодние праздники более 5,3 миллиона пассажиров, что на 8,2% больше, чем в аналогичный период 2022-2023 годов, рассказал журналистам замглавы РЖД Иван Колесников.
"Всего в эти даты планируется перевезти более 5,3 миллиона пассажиров (+8,2% к аналогичному периоду 2022-2023 годов)", – сказал Колесников.
Он добавил, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 декабря 2023 года и 8 января 2024 года.
В холдинге отметили, что билеты на дополнительные рейсы поступают в продажу постепенно, по мере назначения поездов, на сайте, в мобильном приложении РЖД и в кассах.