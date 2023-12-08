ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" планирует перевезти в новогодние праздники более 5,3 миллиона пассажиров, что на 8,2% больше, чем в аналогичный период 2022-2023 годов, рассказал журналистам замглавы РЖД Иван Колесников. На сайте РЖД появились билеты на концерты, спектакли и балет

"Всего в эти даты планируется перевезти более 5,3 миллиона пассажиров (+8,2% к аналогичному периоду 2022-2023 годов)", – сказал Колесников.

Он добавил, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 29 декабря 2023 года и 8 января 2024 года.

В холдинге отметили, что билеты на дополнительные рейсы поступают в продажу постепенно, по мере назначения поездов, на сайте, в мобильном приложении РЖД и в кассах.