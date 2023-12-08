2023-12-08T08:53:43+03:00
2023-12-08T08:53:43+03:00
2023-12-08T08:53:43+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231208/842502672.html
"ВТБ Лизинг" раскрыл объем финансирования предметов водного лизинга
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"ВТБ Лизинг" профинансировал за 9 месяцев текущего года предметы водного лизинга на 24,7 миллиарда рублей с учетом НДС, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Антон... ПРАЙМ, 08.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, втб лизинг, предметы водного лизинга
https://cdnn.1prime.ru/images/83704/62/837046232.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83704/62/837046232.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83704/62/837046231.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83704/62/837046231.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83704/62/837046223.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83704/62/837046223.jpg
https://1prime.ru/transport/20231208/842502083.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "ВТБ Лизинг" профинансировал за 9 месяцев текущего года предметы водного лизинга на 24,7 миллиарда рублей с учетом НДС, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Антон Мусатов.
"За 9 месяцев мы профинансировали предметы водного лизинга на 24,7 миллиарда рублей с НДС. И, безусловно, для нас этот сегмент очень интересен, с учетом тех задач, которые поставило руководство страны перед группой ВТБ", — сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.