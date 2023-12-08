МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. "ВТБ Лизинг" профинансировал за 9 месяцев текущего года предметы водного лизинга на 24,7 миллиарда рублей с учетом НДС, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Антон Мусатов. Раскрыта динамика цен на вагоны в России

"За 9 месяцев мы профинансировали предметы водного лизинга на 24,7 миллиарда рублей с НДС. И, безусловно, для нас этот сегмент очень интересен, с учетом тех задач, которые поставило руководство страны перед группой ВТБ", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.