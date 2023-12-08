ВЛАДИВОСТОК, 8 дек — ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) заморозил стоимость билетов на высокоскоростные поезда "Сапсан", которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказал журналистам замглавы РЖД Иван Колесников. ГСЭ объявил об индексации стоимости билетов в Крым

"Для пассажиров, планирующих путешествие на "Сапсане" накануне и в первый день Нового, 2024 года, мы приготовили приятный сюрприз: они могут купить билеты в экономический класс по сниженной фиксированной стоимости", – сообщил Колесников.

Тариф будет зависеть только от категории места, а не от спроса и даты покупки. Стоимость билета станет фиксированной на поезда с отправлением после 19:00 мск 31 декабря со стоимостью от 2023 рублей и до 11:00 мск 1 января — от 2024 рублей. Поездка для пассажиров в базовом классе выйдет еще дешевле – от 1830 рублей.