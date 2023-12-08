МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. На украинско-польской границе образовалась очередь из 3300 грузовиков, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Международные резервы Украины продолжают сокращаться

"В Польше на границе с Украиной в очередях стоят около 3300 фур. 1200 — на пункте пропуска "Шегини" и 850 — возле пункта пропуска "Рава-Русская", — привело слова Демченко украинское издание "Страна.ua".

Демченко отметил, что польские перевозчики блокируют четыре пропускных пункта, особенно затруднено движение на КПП "Ягодин" и "Рава-Русская".

Накануне компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализниця") сообщила, что отправила первую партию из 23 фур, погрузив их в контейнерные поезда, в польский Славкув из украинского Скнилова, рейсы будут курсировать и в обратном направлении. По данным издания, услуга стоит около 1500 евро за машину.

Несколько недель назад польские перевозчики и фермеры заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.