МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В Запорожской области восстановили мост, являющийся частью сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. ГСЭ объявил об индексации стоимости билетов в Крым

"В Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым", — написал он в Telegram-канале.

По его словам, это часть большой работы, результат которой позволяет как можно быстрее интегрировать дороги новых регионов в единый транспортно-логистический каркас страны.

Протяженность восстановленного моста более 95 метров, ширина — 11,5 метра.