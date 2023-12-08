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В Запорожской области восстановили мост крымского сухопутного маршрута
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В Запорожской области восстановили мост, являющийся частью сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "В Запорожской области... ПРАЙМ, 08.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. В Запорожской области восстановили мост, являющийся частью сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"В Запорожской области запустили движение по двухполосному мосту, который входит в состав сухопутного маршрута из Ростовской области в Крым", — написал он в Telegram-канале.
По его словам, это часть большой работы, результат которой позволяет как можно быстрее интегрировать дороги новых регионов в единый транспортно-логистический каркас страны.
Протяженность восстановленного моста более 95 метров, ширина — 11,5 метра.