МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. На Арбатской-Покровской линии московского метрополитена, согласно предварительной информации, произошли перебои с электроснабжением, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. В мэрии Москвы раскрыли цели по экономике на пять лет

"Отключилось напряжение по неустановленной причине", — рассказал он и добавил, что движение поездов остановлено в обоих направлениях, от станции "Щелковская" до "Партизанской".

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил с места происшествия, что по громкоговорителю пассажирам синей ветки объявили, что "по техническим причинам" поезда не идут до "Щелковской". Всех высадили на "Партизанской".

Позднее департамент транспорта Москвы опубликовал в Telegram информацию о запуске бесплатных автобусов КМ от "Щелковской" до "Партизанской". Согласно сообщению, меру приняли во избежание скопления людей.