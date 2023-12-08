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В Москве на участке синей ветки метро приостановили движение
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На Арбатской-Покровской линии московского метрополитена, согласно предварительной информации, произошли перебои с электроснабжением, сообщил РИА Новости представитель экстренных... ПРАЙМ, 08.12.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, москва, перебои с электричеством в метро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. На Арбатской-Покровской линии московского метрополитена, согласно предварительной информации, произошли перебои с электроснабжением, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Отключилось напряжение по неустановленной причине", — рассказал он и добавил, что движение поездов остановлено в обоих направлениях, от станции "Щелковская" до "Партизанской".
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил с места происшествия, что по громкоговорителю пассажирам синей ветки объявили, что "по техническим причинам" поезда не идут до "Щелковской". Всех высадили на "Партизанской".
Позднее департамент транспорта Москвы опубликовал в Telegram информацию о запуске бесплатных автобусов КМ от "Щелковской" до "Партизанской". Согласно сообщению, меру приняли во избежание скопления людей.