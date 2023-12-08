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Движение поездов на синей ветке московского метро восстановили
Транспорт
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Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена восстановили, сообщается в Telegram-канале департамента столичного транспорта. "Движение на... ПРАЙМ, 08.12.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, москва, движение поездов метро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена восстановили, сообщается в Telegram-канале департамента столичного транспорта.
"Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", — сказано в сообщении.
Ранее экстренные службы города проинформировали, что перебои с электроснабжением произошли, согласно предварительной информации, на Арбатской-Покровской линии, поезда не ходили в обоих направлениях. Департамент транспорта Москвы пояснял, что остановка движения между "Партизанской" и "Щелковской" произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе.
Представитель столичных экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что напряжение было подано в 16.45. По его словам, из-за инцидента поезда с людьми находились в тоннеле без света 1 час 7 минут.