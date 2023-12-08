МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Движение поездов на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена восстановили, сообщается в Telegram-канале департамента столичного транспорта. Собянин установил размер минимальной зарплаты в Москве

"Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", — сказано в сообщении.

Ранее экстренные службы города проинформировали, что перебои с электроснабжением произошли, согласно предварительной информации, на Арбатской-Покровской линии, поезда не ходили в обоих направлениях. Департамент транспорта Москвы пояснял, что остановка движения между "Партизанской" и "Щелковской" произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе.

Представитель столичных экстренных служб столицы рассказал РИА Новости, что напряжение было подано в 16.45. По его словам, из-за инцидента поезда с людьми находились в тоннеле без света 1 час 7 минут.