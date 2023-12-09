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Правительство выделит средства на интеллектуальные транспортные системы
Транспорт
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Правительство предоставит более 285 миллионов рублей на ввод интеллектуальных транспортных систем в регионах, сообщается на сайте кабмина. "Ряд регионов получит дополнительное... ПРАЙМ, 09.12.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, регионы рф, интеллектуальные транспортные системы
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Правительство предоставит более 285 миллионов рублей на ввод интеллектуальных транспортных систем в регионах, сообщается на сайте кабмина.
"Ряд регионов получит дополнительное финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Такие решения позволяют автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 285 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.
Отмечается, что деньги направят семи регионам, заявившим о потребности в дополнительном финансировании. Это Чувашия, Чечня, Дагестан, Архангельская, Рязанская, Тверская и Тульская области.
Работа по внедрению ИТС ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек
Всего в 2023 году на реализацию мероприятий по внедрению ИТС в регионах в федеральном бюджете предусмотрено более 5 миллиардов рублей.