МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Правительство предоставит более 285 миллионов рублей на ввод интеллектуальных транспортных систем в регионах, сообщается на сайте кабмина. Путин рассказал о поставках транспорта в регионы в 2023 году

"Ряд регионов получит дополнительное финансирование на внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Такие решения позволяют автоматизировать процессы управления дорожным движением и повысить безопасность на дорогах. Распоряжение о перераспределении на эти цели более 285 миллионов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сказано в сообщении.

Отмечается, что деньги направят семи регионам, заявившим о потребности в дополнительном финансировании. Это Чувашия, Чечня, Дагестан, Архангельская, Рязанская, Тверская и Тульская области.

Работа по внедрению ИТС ведется в городских агломерациях с населением свыше 300 тысяч человек

Всего в 2023 году на реализацию мероприятий по внедрению ИТС в регионах в федеральном бюджете предусмотрено более 5 миллиардов рублей.