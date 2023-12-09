2023-12-09T12:38:39+03:00
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2023
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В Северной Осетии появится "домашняя" авиакомпания, сообщил глава региона
Транспорт
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Во Владикавказе может появиться "домашняя" авиакомпания, регион получил предложения, сейчас идут переговоры, сообщил РИА Новости глава Северной Осетии Сергей Меняйло. "Еще хотим... ПРАЙМ, 09.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Во Владикавказе может появиться "домашняя" авиакомпания, регион получил предложения, сейчас идут переговоры, сообщил РИА Новости глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"Еще хотим прописать домашнюю авиакомпанию. Это тоже дает очень хороший толчок к развитию пассажиропотока", — рассказал Меняйло.
По его словам, "получены предложения от некоторых авиакомпаний".
"Сейчас мы их рассматриваем — на тех условиях, которые будут взаимовыгодны и для республики, и для соответствующей авиакомпании", — отметил глава региона.