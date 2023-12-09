МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Во Владикавказе может появиться "домашняя" авиакомпания, регион получил предложения, сейчас идут переговоры, сообщил РИА Новости глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Авиакомпания S7 сокртит полетную программу

"Еще хотим прописать домашнюю авиакомпанию. Это тоже дает очень хороший толчок к развитию пассажиропотока", — рассказал Меняйло.

По его словам, "получены предложения от некоторых авиакомпаний".

"Сейчас мы их рассматриваем — на тех условиях, которые будут взаимовыгодны и для республики, и для соответствующей авиакомпании", — отметил глава региона.