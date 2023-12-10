МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Венгерские автоперевозчики с понедельника начнут протесты на границе с Украиной, поскольку украинские дальнобойщики разоряют венгерские логистические предприятия, заявил глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арваи. Украинские перевозчики начали свои протесты на границе с Польшей

"Из-за появления украинских перевозчиков на рынке ЕС несколько сот венгерских предприятий оказались на грани разорения", — приводит слова Арваи агентство MTI.

По его словам, пробег украинских грузовиков по венгерским дорогам увеличился на 30%, а венгерский снизился на 4%.

"Об этом говорят поляки и словаки, но то же самое стоит и за начинающимися в понедельник венгерскими протестами", — сказал Арваи, добавив, что демонстрации перевозчиков пройдут на КПП "Захонь-Чоп".

Глава ассоциации отметил, что украинские перевозчики происходят из совершенно другой экономической и правовой среды, поэтому отличаются их расходы, а также на них не распространяются правила ЕС.

"Мы попросили Евросоюз — на прошлой неделе было заседание транспортной комиссии… пересмотреть свое соглашение с Украиной и учесть интересы стран-членов Евросоюза, в том числе транспортных компаний Венгрии, и не допустить, чтобы украинские перевозчики, давно выйдя за рамки первоначальных намерений, появились в Евросоюзе в основном с деловыми целями", — сказал Арваи.

Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

Ситуация с фурами, следующими через Словакию на Украину, стала ухудшаться в середине ноября, вскоре после начала акции протеста польских перевозчиков, заблокировавших автодорожные пункты пропуска на границе с Украиной. Водители грузового транспорта из-за протеста в Польше пытались попасть на Украину через словацкий пограничный пункт Вышне Немецке – Ужгород, чем осложняли движение на востоке Словакии. Колонна из фур достигала 20 километров. Словацкая полиция просила водителей использовать альтернативные маршруты, а также пыталась перенаправить грузовой транспорт на Венгрию.

Союз автоперевозчиков Словакии 16 ноября ненадолго заблокировал контрольно-пропускной пункт на границе с Украиной, чтобы поддержать своих польских коллег. В организации заявляли о готовности полностью заблокировать движение на границе с Украиной, если к их мнению в Европейской комиссии не прислушаются.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.