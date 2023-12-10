МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. На украинско-польской границе образовалась очередь из 3,5 тысячи грузовиков, сообщил в эфире телеканала "Рада" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. В США назвали виновного в задержке финансирования Украины

"Ситуация неизменна. Блокируются четыре направления. По состоянию на утро 10 декабря, по информации от польских пограничников, очередь в сторону Украины на территории Польши сформировалась из 3500 грузовых транспортных средств", — сказал он и отметил, что больше всего фур скопилось на пункте пропуска "Шегини" (1200 машин) и на "Ягодин" (900 машин).

"Мы не видим ослабления блокировки с той стороны после определенных договоренностей, что могло бы увеличить пропускную способность транспортных средств", — констатировал Демченко.

Несколько недель назад польские перевозчики и фермеры заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.