2023-12-10T11:26:26+03:00
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2023
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На границе Польши и Украины образовалась очередь из 3500 машин
Транспорт
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На украинско-польской границе образовалась очередь из 3,5 тысячи грузовиков, сообщил в эфире телеканала "Рада" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. "Ситуация неизменна... ПРАЙМ, 10.12.2023
транспорт, бизнес, новости, украина, польша, кризис на границе, грузовой транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. На украинско-польской границе образовалась очередь из 3,5 тысячи грузовиков, сообщил в эфире телеканала "Рада" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.
"Ситуация неизменна. Блокируются четыре направления. По состоянию на утро 10 декабря, по информации от польских пограничников, очередь в сторону Украины на территории Польши сформировалась из 3500 грузовых транспортных средств", — сказал он и отметил, что больше всего фур скопилось на пункте пропуска "Шегини" (1200 машин) и на "Ягодин" (900 машин).
"Мы не видим ослабления блокировки с той стороны после определенных договоренностей, что могло бы увеличить пропускную способность транспортных средств", — констатировал Демченко.
Несколько недель назад польские перевозчики и фермеры заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, требуя восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.