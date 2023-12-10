С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания Georgian Airways приступила к выполнению рейсов по маршруту Тбилиси – Санкт-Петербург – Тбилиси, сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). В Северной Осетии появится "домашняя" авиакомпания, сообщил глава региона

"Авиакомпания Georgian Airways сегодня приступила к выполнению рейсов по маршруту Тбилиси – Санкт-Петербург – Тбилиси", — говорится в сообщении.

Рейсы из аэропорта "Пулково" в столицу Грузии будут выполняться два раза в неделю: по средам и воскресеньям на воздушных судах Boeing 737.

"Аэропорт Пулково активно работает над привлечением новых перевозчиков и расширением географии полетов из Санкт-Петербурга. Мы рады приветствовать первый рейс авиакомпании Georgian Airways. Пассажиры по достоинству оценят маршрут и возможность продолжить путешествие в популярные направления по всему миру", – отметила директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши.

Благодаря удобным стыковкам в аэропорту Тбилиси путешественники могут отправиться по более 10 международным направлениям, среди которых – Берлин, Мюнхен, Вена, Париж, Ницца и Ларнака.

"Авиакомпания Georgian Airways давно планировала летать в Санкт-Петербург. После открытия авиасообщения между Россией и Грузией сегодня мы запустили первый рейс из аэропорта Пулково. Пока планируется выполнение рейсов два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Мы видим спрос и к летнему сезону надеемся сделать рейс ежедневным. Время вылета выбрано с учетом дальнейших стыковок", – отметил первый заместитель генерального директора авиакомпании Georgian Airways Роберт Оганесян, слова которого приводятся в сообщении.