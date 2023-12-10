МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Будапешт пообещал не блокировать движение грузового транспорта на границе с Украиной во время протестов, заявил в эфире телеканала "Рада" представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко. На границе Польши и Украины образовалась очередь из 3500 машин

Глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арваи ранее сообщил, что венгерские автоперевозчики с понедельника начнут протесты на границе с Украиной, так как украинские дальнобойщики разоряют венгерские логистические предприятия.

"Мы взаимодействуем с венгерскими коллегами, нам сообщили, что 11 декабря около 11.00 (12.00 мск) могут начаться демонстрации, но отмечают, что якобы не будет осуществлять блокирование транспортных средств, то есть без перекрытия границы", — сказал Демченко и добавил, что на пограничном пункте "Загонь-Чоп" в настоящее время ожидают пропуска около одной тысячи транспортных средств.