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2023
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Венгрия пообещала не блокировать движение фур, заявила погранслужба Украины
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Будапешт пообещал не блокировать движение грузового транспорта на границе с Украиной во время протестов, заявил в эфире телеканала "Рада" представитель украинской Госпогранслужбы... ПРАЙМ, 10.12.2023
транспорт, бизнес, новости, венгрия, украина, грузовой транспорт
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Будапешт пообещал не блокировать движение грузового транспорта на границе с Украиной во время протестов, заявил в эфире телеканала "Рада" представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Глава Ассоциации венгерских автомобильных перевозчиков (MKFE) Тивадар Арваи ранее сообщил, что венгерские автоперевозчики с понедельника начнут протесты на границе с Украиной, так как украинские дальнобойщики разоряют венгерские логистические предприятия.
"Мы взаимодействуем с венгерскими коллегами, нам сообщили, что 11 декабря около 11.00 (12.00 мск) могут начаться демонстрации, но отмечают, что якобы не будет осуществлять блокирование транспортных средств, то есть без перекрытия границы", — сказал Демченко и добавил, что на пограничном пункте "Загонь-Чоп" в настоящее время ожидают пропуска около одной тысячи транспортных средств.