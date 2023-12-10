МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings запускает направление грузовых перевозок на базе компании Sky Gates Airlines, парк будет состоять из самолетов отечественного производства, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" подключает самолеты к системе развлечений на отечественном ПО

"Авиакомпания Red Wings объявила о запуске направления грузовых перевозок. Оно будет развиваться на базе активов Sky Gates Airlines – компании, выкупленной Red Wings в августе 2023 года. Грузовой парк будет состоять из самолетов отечественного производства, в том числе прошедших процедуру восстановления летной годности на авиазаводах Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Первый коммерческий рейс модернизированного Ил-96-400Т Туркменбаши-Москва с грузом ТНП (товаров народного потребления – ред.) 10 декабря приземлился в аэропорту "Жуковский",- говорится в сообщении.

Парк Sky Gates представлен двумя самолетами – Ил-76ТД и Ил-96-400Т. В дальнейшем грузовой парк продолжит расширяться за счет самолетов отечественного производства, уточняет компания.

Комплексную программу восстановления летной годности грузовых и пассажирских самолетов российского производства реализует компания-владелец воздушных судов "Ильюшин Финанс и Ко." (входит в ОАК). Переобучением пилотов для полетов на Ил-76ТД и Ил-96-400Т займутся опытные инструкторы-испытатели воронежского авиапредприятия ВАСО – дочерней компании ОАК.

"Это одновременно и бизнес-направление, и часть плана по преобразованию Red Wings из регионального перевозчика в полноформатный авиационный холдинг, работа которого направлена в т.ч. на перспективное развитие отечественной авиапромышленности и летной школы: проект требует системного подхода к подготовке и переподготовке летного состава для пилотирования этих типов судов", – отметил генеральный директор Red Wings Евгений Солодилин.