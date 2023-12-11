МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Минтранс намерен штрафовать водителей за превышение временных ограничений скорости, которые на российских дорогах демонстрируются на информационных табло, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на опубликованный документ. Минтранс рассказал, как нарастить экспорт угля, ориентируясь на опыт КНР

Сейчас ГИБДД не выписывает штрафы за нарушение временных ограничений, а только за превышение скорости, указанной на постоянных знаков.

Согласно постановлению, знаки или табло с временными ограничениями должны быть отчетливы видны. Соответствующая информация обычно появляется на МКАД и крупных магистралях во время сильных осадков или тумана, отметили в газете.

Тем не менее, понятия "динамические информационные табло" и "знаки переменной информации" не определены в действующем ПДД, что вызывает затруднения при формировании доказательной базы.

"Поэтому непонятно, нарушение какого пункта ПДД будет вменяться в таких случаях. Предположу, что речь идет о превышении лимита скорости, установленного на данном участке дороги. Для соблюдения принципа презумпции невиновности в таких постановлениях надо будет точно указывать, когда и как именно до водителя доводилась информация об изменении скоростного режима. Сформировать доказательную базу будет непросто", — отметил адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.

Если проект будет принят, штрафы смогут внести в ПДД в качестве поправок.

В газете заключили, что проект постановления допускает установку камер в тех местах, где ранее уже произошло несколько аварий с пострадавшими или погибшими.