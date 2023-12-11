МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Минтранс намерен штрафовать водителей за превышение временных ограничений скорости, которые на российских дорогах демонстрируются на информационных табло, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на опубликованный документ.

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Сейчас ГИБДД не выписывает штрафы за нарушение временных ограничений, а только за превышение скорости, указанной на постоянных знаков.

Согласно постановлению, знаки или табло с временными ограничениями должны быть отчетливы видны. Соответствующая информация обычно появляется на МКАД и крупных магистралях во время сильных осадков или тумана, отметили в газете.

Тем не менее, понятия "динамические информационные табло" и "знаки переменной информации" не определены в действующем ПДД, что вызывает затруднения при формировании доказательной базы.

"Поэтому непонятно, нарушение какого пункта ПДД будет вменяться в таких случаях. Предположу, что речь идет о превышении лимита скорости, установленного на данном участке дороги. Для соблюдения принципа презумпции невиновности в таких постановлениях надо будет точно указывать, когда и как именно до водителя доводилась информация об изменении скоростного режима. Сформировать доказательную базу будет непросто", — отметил адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько.

Если проект будет принят, штрафы смогут внести в ПДД в качестве поправок.

В газете заключили, что проект постановления допускает установку камер в тех местах, где ранее уже произошло несколько аварий с пострадавшими или погибшими.