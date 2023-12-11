МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы, сообщил в понедельник украинский телеканал ТСН со ссылкой на осведомленные источники. Польша ответит на "болезненный удар" от Киева, закрыв дверь в Евросоюз

"Украина достигла договоренностей по разблокированию польско-украинской границы", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.

Утверждается, что в понедельник должен быть разблокирован пункт пропуска "Ягодин", во вторник — КПП "Рава Русская". Далее остальные пункты пропуска по очереди.

Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.