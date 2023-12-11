2023-12-11T15:37:14+03:00
2023-12-11T15:37:14+03:00
2023-12-11T15:37:14+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231211/842529809.html
Польша разблокирует границу, пишут украинские СМИ
Транспорт
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы, сообщил в понедельник украинский телеканал ТСН со ссылкой на осведомленные источники. "Украина достигла... ПРАЙМ, 11.12.2023
транспорт, бизнес, новости, украина, польша, граница
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Украина и Польша достигли договоренности о разблокировании границы, сообщил в понедельник украинский телеканал ТСН со ссылкой на осведомленные источники.
"Украина достигла договоренностей по разблокированию польско-украинской границы", — говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН.
Утверждается, что в понедельник должен быть разблокирован пункт пропуска "Ягодин", во вторник — КПП "Рава Русская". Далее остальные пункты пропуска по очереди.
Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.