МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Количество авиационных инцидентов за 11 месяцев 2023 года снизилось на 1,3% в годовом выражении — до 670 случаев, тенденция к росту числа авиационных инцидентов на российском воздушном транспорте отсутствует, сообщила пресс-служба Росавиации. Минтранс рассказал о тысячах беспилотников в реестре Росавиации

"На российском воздушном транспорте отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов. За 11 месяцев 2023 года их количество с воздушным судами, перевозящими пассажиров и грузы, снизилось на 1,3% к аналогичному периоду прошлого года, до 0,67 тысячи случаев", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что снижение числа авиационных инцидентов происходит на фоне роста налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России, за 11 месяцев 2023 года этот показатель вырос в годовом выражении на 6,5%, до 1,85 миллиона часов

"Снижение числа инцидентов происходит на фоне роста налета воздушных судов отечественных пользователей воздушного пространства России. По данным ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", за 11 месяцев 2023 года этот показатель вырос к аналогичному периоду прошлого года на 6,5%, до 1,85 миллиона часов", — говорится в сообщении.

"Своевременные действия правительства и авиапредприятий России, включая выработку скорректированных подходов и технологических решений при техобслуживании авиатехники, не противоречащих документации производителей, позволяют обеспечить рост налета воздушных судов с одновременным поддержанием высокого уровня безопасности полетов российских авиакомпаний", — добавил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Михаил Василенков.