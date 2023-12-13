САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 дек — ПРАЙМ. Компания Lux Express с 14 декабря по 1 января вводит три автобусных рейса в день по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки в каждую сторону, 2 января их будет 4, а с 3 января — 5 рейсов ежедневно в каждую сторону, сказано в сообщении на сайте компании. Финляндия намерена открыть крупнейшие КПП на границе с Россией

Ранее компания сообщила, что в связи с возобновлением работы финского погранперехода Ваалимаа с 14 декабря Lux Express вновь будет осуществлять перевозки между двумя городами.

Так, первый рейс из Санкт-Петербурга будет выполнен 13 декабря в 23.30 (по московскому времени), а из Хельсинки — 13 декабря в 21.30 (по местному времени). Пассажиры уже могут приобрести билеты на рейсы, отметили в компании.

Кроме того, перевозчик Ecolines также возобновит автобусные рейсы между Петербургом и Хельсинки, начиная с 14 декабря. С 15 декабря Ecolines будет выполнять на этой линии ежедневно два рейса в каждую сторону. К 20-м числам декабря Ecolines планирует увеличить количество ежедневных отправлений до трех в каждую сторону.

Ранее 12 декабря правительство Финляндии приняло решение открыть два контрольно-пропускных пункта на границе с Россией — Ваалимаа и Ниирала — с 14 декабря по 14 января 2024 года. Это решение позволят восстановить автобусные перевозки между Санкт-Петербургом и Хельсинки.