МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара сможет возобновить работу после тестового полета, который пройдет 15 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края. В Кремле рассказали о запрете на полеты в южные города России

"По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что аэропорты Ростова, Геленджика и Анапы пока не планируют возобновлять работу.

Ряд аэропортов юга и центральной части России с 24 февраля 2022 года временно ограничили полеты. В их число входят аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.