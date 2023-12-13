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Аэропорт Краснодара может вскоре возобновить работу
Транспорт
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Аэропорт Краснодара сможет возобновить работу после тестового полета, который пройдет 15 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края. "По... ПРАЙМ, 13.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэропорты, ограничение полетов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара сможет возобновить работу после тестового полета, который пройдет 15 декабря, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, 15 декабря предполагается выполнение тестового рейса, по результатам которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта", — говорится в сообщении.
Также уточняется, что аэропорты Ростова, Геленджика и Анапы пока не планируют возобновлять работу.
Ряд аэропортов юга и центральной части России с 24 февраля 2022 года временно ограничили полеты. В их число входят аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.