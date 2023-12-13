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2023
https://1prime.ru/transport/20231213/842550700.html
"Аэрофлот" заявил о готовности выполнять рейсы между Москвой и Краснодаром
Транспорт
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Крупнейшая российская авиакомпании "Аэрофлот" готова возобновить полеты между Москвой и Краснодаром и выполнять до четырех ежедневных рейсов в случае открытия аэропорта, сообщил... ПРАЙМ, 13.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, аэрофлот, краснодар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпании "Аэрофлот" готова возобновить полеты между Москвой и Краснодаром и выполнять до четырех ежедневных рейсов в случае открытия аэропорта, сообщил перевозчик.
Ранее в среду администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что 15 декабря аэропорт обслужит тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возобновлении работы.
"Аэрофлот на первом этапе готов выполнять до 4 ежедневных рейсов в/из Москвы в Краснодар в случае положительного решения об открытии аэропорта", — говорится в сообщении.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.