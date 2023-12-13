МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпании "Аэрофлот" готова возобновить полеты между Москвой и Краснодаром и выполнять до четырех ежедневных рейсов в случае открытия аэропорта, сообщил перевозчик.

Ранее в среду администрация Краснодарского края сообщила РИА Новости, что 15 декабря аэропорт обслужит тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возобновлении работы.

"Аэрофлот на первом этапе готов выполнять до 4 ежедневных рейсов в/из Москвы в Краснодар в случае положительного решения об открытии аэропорта", — говорится в сообщении.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.