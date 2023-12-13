МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без полиса ОСАГО. Эксперты: россияне готовы покупать полисы ОСАГО по три-пять тысяч рублей

Действующее законодательство разрешает жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца текущего года перемещаться в своих регионах без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

Закон, проект которого был внесен правительством РФ, продлевает для них это право и на 2024 год. При этом сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие регионы России.

В пояснительной записке отмечается "необходимость продления неприменения правового регулирования ОСАГО на территориях новых субъектов" по 31 декабря 2024 года включительно. В связи с этим вносятся соответствующие изменения в законодательство.