2023-12-13T14:21:21+03:00
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2023-12-13T14:21:21+03:00
2023
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Госдума продлила освобождение жителей новых регионов России от ОСАГО
Транспорт
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Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без полиса ОСАГО... ПРАЙМ, 13.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, осаго, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, продлевающий до 2025 года право жителей четырех новых регионов России ездить на автомобилях в этих регионах без полиса ОСАГО.
Действующее законодательство разрешает жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей до конца текущего года перемещаться в своих регионах без полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
Закон, проект которого был внесен правительством РФ, продлевает для них это право и на 2024 год. При этом сохраняется обязанность оформлять полис ОСАГО при поездках на своей машине в другие регионы России.
В пояснительной записке отмечается "необходимость продления неприменения правового регулирования ОСАГО на территориях новых субъектов" по 31 декабря 2024 года включительно. В связи с этим вносятся соответствующие изменения в законодательство.