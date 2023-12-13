МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Открытие аэропорта в Краснодаре позволит снизить стоимость отдыха на черноморских курортах, заявили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Аэропорт Краснодара может вскоре возобновить работу

Ранее в среду администрация Краснодарского края сообщила агентству, что 15 декабря аэропорт обслужит тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возможности возобновления работы.

"Открытие аэропорта Краснодара — событие, которого давно ждут и турбизнес, и туристы. Это упростит доставку туристов на курорты Краснодарского края, приведет к снижению цен на отдых и росту турпотоков не только на Кубань, но и в Крым", — сообщили в РСТ со ссылкой на вице-президента союза Юрия Барзыкина. Там уточнили, что РСТ не раз говорил о такой необходимости на совещаниях разного уровня.

"Несмотря на закрытие аэропорта в Краснодаре, на черноморские курорты в этом году приехало много туристов, отели были заполнены, но обслуживание в аэропортах Сочи и Кавминвод, на которые выпала основная нагрузка, было затруднено. Не думаю, что из-за открытия краснодарского аэропорта Сочи или Кавминводы потеряют туристов, но Геленджик, Анапа однозначно выиграют благодаря улучшенной логистике. Выиграет также Крым, куда станет проще добираться, и местные здравницы смогут добавить 10-15% к своей загрузке", — процитировали Барзыкина в РСТ.

По словам Барзыкина, открытие аэропорта в Краснодаре, если оно произойдет до Нового года, будет иметь мультипликативный эффект. "Думаю, на Новый год тоже будет прирост, хотя, конечно, минимальный. Значение открытия аэропорта полностью проявится уже в следующем году: снизятся цены, оживится бронирование, начнется регулярное авиасообщение, станет свободнее на трассе М-4, на которую также в этом году была большая нагрузка", — сказал эксперт.

Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.