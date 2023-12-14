2023-12-14T09:20:22+03:00
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2023
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Керченская паромная переправа приостановила работу
Транспорт
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Керченская паромная переправа временно остановила работу из-за тумана, сообщил минтранс Крыма. "08.45. Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с... ПРАЙМ, 14.12.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, керченская паромная переправа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа временно остановила работу из-за тумана, сообщил минтранс Крыма.
"08.45. Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", — сказано в сообщении.
Отмечается, что в распоряжении переправы есть шесть паромов: два железнодорожных "Авангард" и "Конро Трейдер"; два малых автомобильных парома "Керченский-2" и "Ейск"; два парома больших автомобильных "Лаврентий" и "Мария".
Переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде, напомнили в ведомстве.