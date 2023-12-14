СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Керченская паромная переправа временно остановила работу из-за тумана, сообщил минтранс Крыма. Глава Крыма раскрыл, сколько средств пойдет на модернизацию энергосетей

"08.45. Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями (туман)", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в распоряжении переправы есть шесть паромов: два железнодорожных "Авангард" и "Конро Трейдер"; два малых автомобильных парома "Керченский-2" и "Ейск"; два парома больших автомобильных "Лаврентий" и "Мария".

Переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде, напомнили в ведомстве.