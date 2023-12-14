ХЕЛЬСИНКИ, 14 дек — ПРАЙМ. Финский государственный железнодорожный оператор VR выкупил поезда Sm6, ранее принадлежащие совместному предприятию с РЖД Karelian Trains и ходившими в Россию под брендом Allegro, сообщает в четверг финская компания. Еще один перевозчик возобновит автобусные рейсы между Россией и Финляндией

"Сегодня, 14 декабря, VR выкупила кредиты совместного предприятия и вступила во владение поездами на основании права залога. Во внутреннем междугороднем сообщении поезда войдут в эксплуатацию в 2025 году", — говорится в сообщении.

Российские государственные железные дороги (РЖД) не выполнили свои финансовые обязательства по кредитам и налогам совместного предприятия Oy Karelian Trains Ltd, сообщает финская компания. "Переговоры между сторонами, продолжавшиеся более полутора лет, не дали результатов, и в июне 2023 года СП уже не смогло выплачивать кредиты. Karelian Trains грозило банкротство", — говорится в сообщении.

VR Group 14 марта и 25 марта 2022 года уведомила РЖД о прекращении грузового и пассажирского движения, так как Финляндия присоединилась к санкциям Великобритании, уведомлением от 12 мая VR Group сообщила об одностороннем расторжении договоров с завершением срока их действия 31 декабря 2022 года.

РЖД с 2022 года инициировали несколько судебных разбирательств с VR Group в российских судах. Ранее арбитражный суд Москвы запретил финской компании инициировать за рубежом судебные и арбитражные разбирательства, вытекающие из ее договоров с РЖД.

Oy Karelian Trains — совместное предприятие, созданное 23 ноября 2006 года РЖД и VR Group. Oy Karelian Trains Ltd зарегистрирована в Хельсинки, VR и РЖД владеют в СП по 50% акций. Поезда Allegro, которые ранее курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом, находятся в собственности Oy Karelian Trains.