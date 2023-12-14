СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Прерванную туманов работу Керченской паромной переправы возобновили, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. В Крыму назвали число открывшихся в 2023 году отелей

Ранее в 08.45 минтранс Крыма сообщил, работа была приостановлена из-за тумана.

"09.50. Работа Керченской паромной переправы возобновлена", — сказано в сообщении Лукашенко в Telegram–канале.

Переправа имеет шесть паромов: два железнодорожных "Авангард" и "Конро Трейдер"; два малых автомобильных парома "Керченский-2" и "Ейск"; два парома больших автомобильных "Лаврентий" и "Мария".

Переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде, напомнили в ведомстве.