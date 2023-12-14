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2023
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Керченская паромная переправа возобновила работу
Транспорт
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Прерванную туманов работу Керченской паромной переправы возобновили, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Ранее в 08.45 минтранс Крыма сообщил, работа была... ПРАЙМ, 14.12.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, россия, крым, керченская паромная переправа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек — ПРАЙМ. Прерванную туманов работу Керченской паромной переправы возобновили, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
Ранее в 08.45 минтранс Крыма сообщил, работа была приостановлена из-за тумана.
"09.50. Работа Керченской паромной переправы возобновлена", — сказано в сообщении Лукашенко в Telegram–канале.
Переправа имеет шесть паромов: два железнодорожных "Авангард" и "Конро Трейдер"; два малых автомобильных парома "Керченский-2" и "Ейск"; два парома больших автомобильных "Лаврентий" и "Мария".
Переправа работает в светлое время суток и по фактической погоде, напомнили в ведомстве.