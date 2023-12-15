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2023
https://1prime.ru/transport/20231215/842575302.html
В Москве после снегопада выросли цены на такси
Транспорт
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Цены на поездки в такси в Москве после снегопада выросли в два раза, из-за плохой погоды заказов больше, чем машин, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее в пятницу ведущий... ПРАЙМ, 15.12.2023
транспорт, бизнес, новости, такси, москва, цены, снегопад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Цены на поездки в такси в Москве после снегопада выросли в два раза, из-за плохой погоды заказов больше, чем машин, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее в пятницу ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец рассказал, что в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков, в Подмосковье — до 33% от всей климатической нормы декабря. По его словам, циклон "Ваня" ещё остаётся в Москве, в пятницу ожидается постепенно ослабевающий снегопад.
"Заказов намного больше, чем машин из-за плохой погоды. Движение по пути затруднено — чем дольше поездка, тем дороже", — говорится в приложении "Яндекс Такси".
Так, по данным на 9.30 утра стоимость длительных поездок 35-55 минут выросла с 700-900 рублей до 1400-1900 рублей. Продолжительность поездок также увеличилась в среднем на 10-15 минут.