МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Цены на поездки в такси в Москве после снегопада выросли в два раза, из-за плохой погоды заказов больше, чем машин, выяснил корреспондент РИА Новости. На Солнце произошла сильнейшая за шесть лет вспышка

Ранее в пятницу ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец рассказал, что в Москве выпала пятая часть от месячной нормы осадков, в Подмосковье — до 33% от всей климатической нормы декабря. По его словам, циклон "Ваня" ещё остаётся в Москве, в пятницу ожидается постепенно ослабевающий снегопад.

"Заказов намного больше, чем машин из-за плохой погоды. Движение по пути затруднено — чем дольше поездка, тем дороже", — говорится в приложении "Яндекс Такси".

Так, по данным на 9.30 утра стоимость длительных поездок 35-55 минут выросла с 700-900 рублей до 1400-1900 рублей. Продолжительность поездок также увеличилась в среднем на 10-15 минут.