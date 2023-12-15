КРАСНОДАР, 15 дек — ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара организует в пятницу комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта. Аэропорт Краснодара может вскоре возобновить работу

"Сегодня в Международном аэропорту Краснодар будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные тренировки в аэропорту проводятся регулярно, в пятницу они пройдут с участием авиакомпании "Азимут".

Также будет проведена тренировочная регистрация на рейс — без фактического вылета "пассажиров", в роли которых выступят сотрудники аэропорта и студенты вузов.

Ранее сообщалось, что технический рейс, после проведения которого будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре, запланирован на пятницу.