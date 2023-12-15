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https://1prime.ru/transport/20231215/842576517.html
Аэропорт Краснодара проверит готовность служб к открытию воздушной гавани
Транспорт
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Аэропорт Краснодара организует в пятницу комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта. "Сегодня в... ПРАЙМ, 15.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, краснодар, аэропорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КРАСНОДАР, 15 дек — ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара организует в пятницу комплексные тесты для проверки готовности служб к открытию воздушной гавани, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.
"Сегодня в Международном аэропорту Краснодар будут проходить комплексные массовые тесты для проверки готовности аэропортовых служб к открытию воздушной гавани", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подобные тренировки в аэропорту проводятся регулярно, в пятницу они пройдут с участием авиакомпании "Азимут".
Также будет проведена тренировочная регистрация на рейс — без фактического вылета "пассажиров", в роли которых выступят сотрудники аэропорта и студенты вузов.
Ранее сообщалось, что технический рейс, после проведения которого будет решён вопрос об открытии аэропорта в Краснодаре, запланирован на пятницу.