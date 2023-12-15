ИЖЕВСК, 15 дек — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" приступил к производству опытной партии Lada e-Largus на заводе в Ижевске, её общий объем — 30 электромобилей, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "АвтоВАЗ" может начать экспорт Lada в Иран в 2024 году

Он также отметил, что серийное производство модели, согласно ранее озвученным планам, будет запущено в мае 2024 года.

"Сегодня мы открываем запуск первой опытной партии, как и обещали до конца 2023 года. Сегодня сойдёт 6 автомобилей, а всего в опытной партии будет 30 автомобилей e-Largus", — отметил он.

Как уточнили в пресс-службе "АвтоВАЗа", опытная партия предназначена для донастройки и отработки технологий, после испытаний эти электромобили останутся в собственности компании.

Lada e-Largus – это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Планируется, что в семействе электромобилей e-Largus будут пассажирские и коммерческие универсалы, которые в свою очередь будут иметь модификации с разными батареями и разной грузоподъемностью. Настройки силового агрегата обеспечат максимальную скорость в 145 км/час (ограничено электроникой), а также разгон до 100 км/час за менее чем 10 секунд.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).