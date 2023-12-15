МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство России в 2023 году направит около 4,5 миллиарда рублей на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство направит допфинансирование на развитие инфраструктуры ДФО

"В 2023 году около 4,5 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование авиаперелётов для льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действие плоских тарифов на авиабилеты на Дальнем Востоке будут продлены на 2024 год.