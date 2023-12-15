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2023
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Правительство просубсидирует авиаперелеты на Дальнем Востоке
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Правительство России в 2023 году направит около 4,5 миллиарда рублей на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина. "В... ПРАЙМ, 15.12.2023
транспорт, бизнес, регионы, экономика, новости, туризм, россия, авиаперелеты, дальний восток
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Правительство России в 2023 году направит около 4,5 миллиарда рублей на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина.
"В 2023 году около 4,5 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование авиаперелётов для льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действие плоских тарифов на авиабилеты на Дальнем Востоке будут продлены на 2024 год.