МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Минтранс России ожидает перевозку более 4,3 миллиона пассажиров по программам субсидирования авиаперелетов в 2023 году, сообщила пресс-служба ведомства. В Росавиации сообщили о снижении в стране количества авиаинцидентов

В 2023 году продолжена реализация трех программ субсидирования авиаперевозок: развитие региональной маршрутной сети; обеспечение доступности воздушных перевозок для наименее социально защищенных категорий населения и поддержка единой дальневосточной авиакомпании.

"Согласно прогнозу в 2023 году в рамках всех программ субсидирования должно быть перевезено более 4,3 миллиона человек. При этом фактически за 11 месяцев уже перевезено 4,1 миллиона пассажиров по 422 маршрутам", — говорится в сообщении.

Общий объем поддержки по трем программам субсидирования составляет порядка 25 миллиардов рублей. Действие всех указанных программ субсидирования авиаперевозок продолжится и в следующем году, уточняет ведомство.

Кроме того, по маршрутам из/в ДФО за 10 месяцев по льготным тарифам перевезено порядка 1,6 миллиона пассажиров по 133 маршрутам. Всего на дальневосточное направление в рамках трех программ субсидирования в 2023 году выделено порядка 19,3 миллиарда рублей. Авиакомпании могут подавать заявки в Росавиацию на выполнение полетов по всем программам субсидирования.

Ведомство поясняет, что в настоящее время на дальневосточных направлениях действуют "публичные" обязательства в отношении льготных перевозок из удаленных и труднодоступных регионов. Этот принцип позволяет компенсировать перевозчиком затраты на выполнение полетов без ограничений по количеству проданных льготных билетов (с учетом соблюдения квоты для пассажира).