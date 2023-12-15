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2023
https://1prime.ru/transport/20231215/842583656.html
ФТС подтвердила закрытие двух пунктов пропуска на границе с Финляндией
Транспорт
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Все КПП на границе с Финляндией, кроме железнодорожного пункта пропуска (ЖДПП) "Бусловская" ("Вайниккала") будут закрыты, следует из заявления ФТС России. "Финляндия закрывает... ПРАЙМ, 15.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, финляндия, кпп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Все КПП на границе с Финляндией, кроме железнодорожного пункта пропуска (ЖДПП) "Бусловская" ("Вайниккала") будут закрыты, следует из заявления ФТС России.
"Финляндия закрывает сухопутные пункты пропуска на границе с Россией. Решение распространяется на все пункты, кроме ЖДПП Бусловская (Вайниккала), и будет действовать с 21:00 по мск 15 декабря до 14 января 2024 года", — сказано в сообщении ведомства.
Ранее 30 ноября финские власти приняли решение закрытььвсе пункты пересечения сухопутной границы с Россией из-за неконтролируемого потока беженцев из третьих стран.
14 декабря движение через границу было восстановлено в двух пограничных пунктах: "Ваалимаа" и "Ниирала". Тем не менее, в ходе внеочередного заседания правительства страны, было принято решение вновь закрыть пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией — до 14 января.