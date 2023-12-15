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2023
https://1prime.ru/transport/20231215/842583982.html
Движение транспорта из Финляндии через КПП "Ваалимаа" приостановлено
Транспорт
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Движение транспорта из Финляндии в Россию через пограничный пункт "Ваалимаа" приостановлено из-за перегруженности, сообщила пограничная служба Юго-Восточной Финляндии. "Движение... ПРАЙМ, 15.12.2023
транспорт, бизнес, новости, финляндия, российско-финская граница, кпп
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Движение транспорта из Финляндии в Россию через пограничный пункт "Ваалимаа" приостановлено из-за перегруженности, сообщила пограничная служба Юго-Восточной Финляндии.
"Движение транспорта, покидающего страну через пограничный пункт "Ваалимаа", приостановлено. Пересечение границы из Финляндии в Россию невозможно", говорится в сообщении ведомства.
Ранее пограничная служба республики сообщила, что КПП перегружен из-за наплыва просителей убежища, прибывающих на границу, по данным погранотряда, к утру пятницы прибыл 71 проситель убежища, в четверг — 62.
МВД Финляндии 14 декабря спустя сутки после открытия двух КПП на восточной границе с Россией приняло решение вновь закрыть границу из-за растущего числа прибывающих граждан третьих стран. РЕшение вступит в силу 15 декабря в 20.00 (21.00 мск).
КПП "Ваалимаа" — крупнейший пункт пересечения на границе с Россией, граничащий с Выборгским районом Ленинградской области.