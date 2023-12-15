МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Движение транспорта из Финляндии в Россию через пограничный пункт "Ваалимаа" приостановлено из-за перегруженности, сообщила пограничная служба Юго-Восточной Финляндии. ФТС подтвердила закрытие двух пунктов пропуска на границе с Финляндией

"Движение транспорта, покидающего страну через пограничный пункт "Ваалимаа", приостановлено. Пересечение границы из Финляндии в Россию невозможно", говорится в сообщении ведомства.

Ранее пограничная служба республики сообщила, что КПП перегружен из-за наплыва просителей убежища, прибывающих на границу, по данным погранотряда, к утру пятницы прибыл 71 проситель убежища, в четверг — 62.

МВД Финляндии 14 декабря спустя сутки после открытия двух КПП на восточной границе с Россией приняло решение вновь закрыть границу из-за растущего числа прибывающих граждан третьих стран. РЕшение вступит в силу 15 декабря в 20.00 (21.00 мск).

КПП "Ваалимаа" — крупнейший пункт пересечения на границе с Россией, граничащий с Выборгским районом Ленинградской области.