МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Зарубежные путешествия на автобусе между Санкт-Петербургом и Хельсинки (Финляндия) стали самыми популярными у пассажиров в 2023 году, говорится в исследовании сервиса путешествий "Туту.ру", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Путин призвал железнодорожников обеспечить турпоток в Крым

"Самым популярным зарубежным направлением в 2023 году стал маршрут Санкт-Петербург — Хельсинки. На него пришлось 18,9% спроса среди заграничных маршрутов. Средний чек составил 5 485 рублей — на 20% больше, чем годом ранее", – рассказали в "Туту.ру".

На втором месте у пассажиров стало направление Москва — Минск с долей 11,1% и средним чеком около 1,9 тысячи рублей. Замыкают Топ-3 популярных зарубежных маршрутов на автобусе путешествия между Санкт-Петербургом и Таллином (Эстония) с долей 8,2% и средним чеком 3 184 рубля.

В сервисе добавили, что средний чек за автобусный билет за границу составил 3 315 рублей в одну сторону, что дороже уровня прошлого года на 10%.

"Аналитики сервиса Tutu отмечают, что около 5,2% поездок совершалось за рубеж или из-за рубежа в Россию, и ещё 1,1% спроса пришлось на поездки между зарубежными городами. К примеру, были востребованы такие направления, как Минск — Вильнюс, Тбилиси — Ереван, Минск — Варшава, Тбилиси — Батуми и Варшава — Брест", – заключили в сервисе.