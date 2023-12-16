ПЕКИН, 16 дек — ПРАЙМ. Объем перевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2024 году может достичь примерно 50 миллионов тонн, заявил РИА Новости заместитель председателя правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Путин рассказал, что привлечет людей на арктические территории

В пятницу он провел в Пекине встречу сопредседателей межправительственной Российско-Китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока РФ и Северо-Востока КНР. Руководителем китайской части комиссии является заместитель премьера Госсовета КНР Чжан Гоцин.

"В этом году мы планируем выйти на объем перевозок (по Северному морскому пути — ред.) в 36 миллионов тонн или, наверное, даже чуть больше. В будущем году пока прогнозируем объем перевозок около 50 миллионов тонн", — заявил Трутнев.

Трутнев отметил, что, если можно сравнить СМП с Суэцким каналом, который "является такой всеобщей мировой артерией, но одно судно встало поперек и канал встал, на Северном морском пути такое точно не грозит".

Он добавил, что СМП интересует Китай с точки зрения работы по инфраструктуре.

"Северный морской путь также весьма интересует наших китайских коллег. Интересует с точки зрения работы по инфраструктуре. Интересует, потому что там очень много надо сделать. Там надо построить новые ледоколы, суда сопровождения, создать спутниковую группировку, систему станций министерства чрезвычайных ситуаций", — сказал он и пояснил, что "надо сделать очень много для того, чтобы Северный морской путь действительно стал комфортным и безопасным".

По словам Трутнева, он сделал китайским коллегам предложение в части страхования.

"Одной из проблем, которая сейчас существует в освоении Северного морского пути, является то, что представители недружественных стран решили приостановить страховку судов по Северному морскому пути. Я знаю, насколько мощные резервы средств у китайских партнеров, им эта задача вполне посильна", — сказал он.