2023-12-16T12:16:02+03:00
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2023-12-16T12:16:02+03:00
2023
https://1prime.ru/transport/20231216/842586595.html
СМИ узнали о продаже Ротенбергом доли в компании-операторе "Платон"
Транспорт
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Бизнесмен Игорь Ротенберг полностью продаст свою долю в "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС), являющейся компанией-оператором взимания платы за проезд большегрузных... ПРАЙМ, 16.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, игорь ротенберг, компания-оператор "платон"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Бизнесмен Игорь Ротенберг полностью продаст свою долю в "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС), являющейся компанией-оператором взимания платы за проезд большегрузных автомобилей "Платон", сообщает РБК со ссылкой на источник.
По данным другого источника агентства, сделка сейчас находится в стадии завершения.
Ротенберг стал владельцем 50% акций РТИТС в 2015 году и затем постепенно снижал свой пакет. На момент последней сделки он владел 23,5% акций.
РБК сообщает, что он продал свою долю другому акционеру РТИТС Антону Замкову, который является гендиректором этой компании. При этом Замков уже купил у Ротенберга 7,5% акций РТИТС в 2018 году, напомнили источники.
"Нынешняя сделка осуществляется в рамках "реализации плана по выходу из актива", — добавил один из собеседников агентства.