МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Бизнесмен Игорь Ротенберг полностью продаст свою долю в "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС), являющейся компанией-оператором взимания платы за проезд большегрузных автомобилей "Платон", сообщает РБК со ссылкой на источник. "Автодор" спрогнозировал рост доходов от взимания платы за проезд

По данным другого источника агентства, сделка сейчас находится в стадии завершения.

Ротенберг стал владельцем 50% акций РТИТС в 2015 году и затем постепенно снижал свой пакет. На момент последней сделки он владел 23,5% акций.

РБК сообщает, что он продал свою долю другому акционеру РТИТС Антону Замкову, который является гендиректором этой компании. При этом Замков уже купил у Ротенберга 7,5% акций РТИТС в 2018 году, напомнили источники.

"Нынешняя сделка осуществляется в рамках "реализации плана по выходу из актива", — добавил один из собеседников агентства.