МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Введения платы за ручную кладь российскими авиакомпаниями пока не предвидится, сообщил РИА Новости исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Российские авиакомпании получат 25 миллиардов рублей субсидий в 2024 году

Ранее финансовый директор холдинга Air France — KLM, в который входит авиакомпания Transavia, Стивен Заат сообщил, что нидерландский лоукостер рассматривает возможность введения дополнительной платы за провоз ручной клади на борту.

"Пример одной иностранной авиакомпании — явно недостаточное обоснование для того, чтобы существенно ухудшить условия воздушной перевозки для наших пассажиров. Полагаю, что в Российской Федерации ручную кладь в определенных, пусть и небольших масштабах, можно будет возить еще долго", – пояснил Пантелеев.

В России правила провоза багажа и ручной клади на авиарейсах регламентированы Федеральными авиационными правилами. Согласно ним пассажир самолета имеет право везти ручную кладь в салоне в пределах установленной перевозчиком нормы без дополнительной платы. Кроме того, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная перевозчиком, не может быть менее пяти килограммов на одного пассажира. Если вес или габариты клади больше нормы, которую установил перевозчик, то она сдается пассажиром в багаж.

"Авиакомпании обязаны эти правила выполнять, в противном случае их ожидают претензии со стороны надзорных органов, судебные разбирательства и штрафы", – заключил Пантелеев.