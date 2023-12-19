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Аэропорт Внуково ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Транспорт
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Аэропорт Внуково по независящим от него причинам ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов, следует из заявления воздушной гавани. "По независящим от аэропорта... ПРАЙМ, 19.12.2023
транспорт, бизнес, новости, россия, внуково, самолеты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Аэропорт Внуково по независящим от него причинам ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов, следует из заявления воздушной гавани.
"По независящим от аэропорта причинам в 11.54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД (региональным центром организации воздушного движения – ред.) аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск ВС временно не осуществляется", — заявили в аэропорту.
Аэропорт Домодедово также заявил о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Несколько бортов перенаправлены на запасные аэродромы.
"По решению Государственной корпорации по организации воздушного движения в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов в московском аэропорту "Домодедово" были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов", — следует из заявления пресс-службы аэропорта.