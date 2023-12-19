МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" полностью импортозаместила системы развлечения на борту и распознавания "любителей томатного сока и подушек", а также приложение для летчиков, следует из слов замгендиректора Антона Мацкевича. Группа "Аэрофлот" увеличила перевозки по "плоским" тарифам

"Значимым в этом году явилось то, что мы систему развлечения на борту полностью импортозаместили с того, что мы используем на Airbus, Boeing и прочих российских даже воздушных судах, на наш российский аналог. Полностью разработанный нашим российским разработчиком… Сервера на территории Российской Федерации. Контент также наш полностью российский", — рассказал Мацкевич во вторник, выступая на форуме "Цифровая транспортация".

Он отметил, что названное им "реально уже сдано "продакшн".

"Импортозаместили приложение для летчиков, которые у нас используют навигационные карты и систему электронной отчетности. И систему, которой пользуются наши бортпроводники — так называемый crew tab (планшеты для бортпроводников – ред.), который позволяет узнавать в лицо каждого пассажира, который приходит на свое место", — продолжил замглавы компании.

Мацкевич рассказал на примере, как работает эта система. "Бортпроводник видит, что на месте 2А сидит Иванов Иван Иваныч, который каждый раз, заходя на борт, являясь платиновым пассажиром, заказывает томатный сок и подушку. И бортпроводник, не дожидаясь, когда у него что-то попросят, просто предлагает этот сервис нашим пассажирам", — пояснил замглавы "Аэрофлота".